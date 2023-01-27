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Чесноков — о поражении Хачанова от Циципаса: «Стефанос — игрок другого уровня. Джоковичу будет тяжело в финале»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о поражении россиянина Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Карен сыграл очень хороший матч, борьба была до самого конца. Не игра, а песня! Карен проигрывал, отыгрывал и боролся как настоящий чемпион. Жалко, что в четвертом сете потерял внимание. Циципас великолепно подавал, давил на Карена в каждой подаче и победил. Стефанос все-таки игрок другого уровня, который сейчас показывает свой максимум финала АО. С таким напором будет очень тяжело играть Джоковичу в финале», — приводит Sport24 слова Чеснокова.

Также он поделился мнением о выступлении остальных российских теннисистов на турнире.

«Очень интересный турнир для наших ребят, много неожиданных результатов, которые заставляют задуматься. Например, вылет Кудерметовой, который я до сих пор не могу понять. И вообще выступление женщин было невнятным. Только Грачева меня порадовала и приятно удивила — уничтожила Касаткину. Мужчины более ровно выступили: что-то получилось, что-то нет, но итог больше положительный», — добавил бывший теннисист.

Открытый чемпионат Австралии-2023 проходит с 16 по 29 января. В финале мужского одиночного разряда сыграют Новак Джокович из Сербии и Стефанос Циципас из Греции.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-01-27-chesnokov-o-porazhenii-khachanova-ot-tsitsipasa-stefanos-igrok-drugogo-urovnya-dzhokovichu-pridetsya-tyazhelo-v-finale
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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