Чесноков — о поражении Хачанова от Циципаса: «Стефанос — игрок другого уровня. Джоковичу будет тяжело в финале»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о поражении россиянина Карена Хачанова от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Карен сыграл очень хороший матч, борьба была до самого конца. Не игра, а песня! Карен проигрывал, отыгрывал и боролся как настоящий чемпион. Жалко, что в четвертом сете потерял внимание. Циципас великолепно подавал, давил на Карена в каждой подаче и победил. Стефанос все-таки игрок другого уровня, который сейчас показывает свой максимум финала АО. С таким напором будет очень тяжело играть Джоковичу в финале», — приводит Sport24 слова Чеснокова.

Также он поделился мнением о выступлении остальных российских теннисистов на турнире.

«Очень интересный турнир для наших ребят, много неожиданных результатов, которые заставляют задуматься. Например, вылет Кудерметовой, который я до сих пор не могу понять. И вообще выступление женщин было невнятным. Только Грачева меня порадовала и приятно удивила — уничтожила Касаткину. Мужчины более ровно выступили: что-то получилось, что-то нет, но итог больше положительный», — добавил бывший теннисист.

Открытый чемпионат Австралии-2023 проходит с 16 по 29 января. В финале мужского одиночного разряда сыграют Новак Джокович из Сербии и Стефанос Циципас из Греции.