Чесноков высказался о значимости финала Циципас — Джокович для мирового тенниса

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем финале Australian Open-2023 между греком Стефаносом Циципасом и Новаком Джоковичем.

«Джокович в финале однозначный фаворит. Он играет в нереальный теннис сейчас. Если говорить о сенсации, то она была в матче с Полом, когда он проиграл в первом сете четыре гейма подряд, ведя 5:1 в первом сете. Вот тут было необъяснимо. Джокович для меня играет в самый чистый теннис в своей карьере. У него отлично работают ноги, он исполняет отличные удары, никто с этим не справляется.

Для России было бы неплохо видеть в финале Карена Хачанова. Но для мирового тенниса очень здорово все-таки, что такие два мощных топ-игрока, как Джокович и Циципас сыграют в финале. Это праздник для мирового тенниса» , — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Матч между Циципасом и Джоковичем пройдет в воскресенье, 28 января. Начало игры — в 11:30 по московскому времени.