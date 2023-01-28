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Сегодня, 17:58

Чесноков высказался о значимости финала Циципас — Джокович для мирового тенниса

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем финале Australian Open-2023 между греком Стефаносом Циципасом и Новаком Джоковичем.

«Джокович в финале однозначный фаворит. Он играет в нереальный теннис сейчас. Если говорить о сенсации, то она была в матче с Полом, когда он проиграл в первом сете четыре гейма подряд, ведя 5:1 в первом сете. Вот тут было необъяснимо. Джокович для меня играет в самый чистый теннис в своей карьере. У него отлично работают ноги, он исполняет отличные удары, никто с этим не справляется.

Для России было бы неплохо видеть в финале Карена Хачанова. Но для мирового тенниса очень здорово все-таки, что такие два мощных топ-игрока, как Джокович и Циципас сыграют в финале. Это праздник для мирового тенниса» , — приводит «РБ Спорт» слова Чеснокова.

Матч между Циципасом и Джоковичем пройдет в воскресенье, 28 января. Начало игры — в 11:30 по московскому времени.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-vy-skazalsya-o-znachimosti-finala-tsitsipasa-i-dzhokovicha-dlya-mirovogo-tennisa/
Теннис
Андрей Чесноков
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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