Чесноков: «Хорошо, что Медведев проиграл один сет Лайовичу»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что Даниил Медведев на US Open забыл о прошлых поражениях.

«Даня хорошо играл в первом круге, видно было, что он забыл о своих предыдущих поражениях. Во втором сете хорошо сыграл Лайович, а после этого Медведев стал потрясающие двигаться, все доставать. У соперника просто «закончился бензин». Очень хорошо, что он проиграл один сет, так Даня будет лучше готов к плотным матчам», — сказал Чесноков ТАСС.

Медведев в первом круге турнира Большого шлема победил серба Душана Лайовича со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.