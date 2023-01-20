Чесноков: «Это был звездный час Корды. К сожалению, у Медведева не было шансов в этой борьбе»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что не удивлен вылету российского теннисиста Даниила Медведева с Australian Open.

«Для меня проигрыш Медведева — не сенсация. Если бы Корда играл как лох и победил, то тогда да, но Себастьян — реальный претендент на чемпионство. Ловил безумное удовольствие от его игры. Он загонял Даню по корту, вогнав его в неуверенность и усталость.

К сожалению, у Медведева не было шансов в этой борьбе. Это был звездный час Корды. Просто Дане было сложно с ним играть, он не ожидал такого отпора от соперника — эффект неожиданности и недооценки. Даня сделал все что мог, но шансов сегодня не было", — цитирует Чеснокова Sport24.

Сегодня, 20 января, Медведев проиграл американцу Себастьяну Корде в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7)). По итогам турнира россиянин опустится как минимум на 12-е место в рейтинге ATP.