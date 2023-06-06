Чесноков заявил, что Павлюченкова показала шикарную игру на «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянки Анастасии Павлюченковой от чешки Каролины Муховой в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

«Павлюченкова показала шикарную игру на этом турнире. Она должна быть довольна своим результатом несмотря на сегодняшний проигрыш. Анастасия вернулась в WTA в полном объеме после длительного перерыва. Ей есть чем гордиться. У Павлюченковой было достаточно тяжелых матчей и красивых побед. Она должна была стать увереннее здесь. Так что дальше ее результат может быть только лучше», — цитирует Чеснокова Sport24.

31-летняя Павлюченкова является чемпионкой Олимпийских игр 2020 года в миксте, финалисткой одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и победительницей 18 турниров WTA.