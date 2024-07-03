Чесноков заявил, что Рублев не может не бить себя во время матчей

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что для российского теннисиста Андрея Рублева вошло в привычку бить себя во время матчей.

«Я думаю, такой выплеск эмоций стал уже привычкой для Андрея. Он уже не может без этого играть. С одной стороны, вроде бы и надо как-то с этим бороться, но с другой... Может, если бы он этого не делал, то играл бы еще хуже», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Ранее Рублев проиграл аргентинцу Франсиско Комесаньи в первом круге Уимблдона. Во время матча Рублев разбил себе ракеткой колено в кровь.