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Сегодня, 10:00

Циньвэнь — Ястремская: смотреть трансляцию матча Australian Open в прямом эфире

Полуфинал Australian Open Циньвэнь — Ястремская начнется в 13.00 25 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Чжэн Циньвэнь.
Фото Reuters
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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь сыграет с украинкой Даяной Ястремской в рамках 1/2 финала Australian Open в четверг, 25 января. Начало — не ранее 13.00 по московскому времени.

Следить за матчами 1/2 финала можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Ястремская и Циньвэнь ранее никогда не играли друг против друга. Украинка идет на серии из восьми побед, поскольку стартовала на Открытом чемпионате Австралии еще с квалификации.

Чжэн Циньвэнь на Australian Open-2024 одолела Эшлин Крюгер из США (3:6, 6:2, 6:3), британку Кэйти Бултер (6:3, 6:3), соотечественницу Ван Яфань (6:4, 2:6, 7:6), француженку Осеан Доден (6:0, 6:3) и россиянку Анну Калинскую (6:7, 6:3, 6:1).

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Даяна Ястремская
0
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