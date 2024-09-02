Чжэн Циньвэнь победила Векич и сыграет против Соболенко в четвертьфинале US Open

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла Донну Векич из Хорватии в четвертом круге US Open — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2. Игра продолжалась 2 часа 53 минуты. Китаянка сделала 10 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Векич 9 подач навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. В четвертьфинале US Open Чжэн Циньвэнь сыграет с белоруской Ариной Соболенко. Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 75 000 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Четвертый круг Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Донна Векич (Хорватия, 24) - 7:6 (7:2), 4:6, 6:2