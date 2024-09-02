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Сегодня, 09:17

Чжэн Циньвэнь победила Векич и сыграет против Соболенко в четвертьфинале US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Чжэн Циньвэнь.
Фото USA Today Sports
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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла Донну Векич из Хорватии в четвертом круге US Open — 7:6 (7:2), 4:6, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 53 минуты.

Китаянка сделала 10 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Векич 9 подач навылет, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале US Open Чжэн Циньвэнь сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Донна Векич (Хорватия, 24) - 7:6 (7:2), 4:6, 6:2

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Донна Векич
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