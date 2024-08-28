Эрика Андреева не смогла выйти в третий круг US Open

28 августа, 22:47
Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла представительнице Китая Чжэн Циньвэнь во втором круге US Open-2024.
20-летняя россиянка на тай-брейке выиграла первый сет, но уступила в двух следующих — 7:6 (7:3), 1:6, 2:6. Встреча длилась 2 часа 30 минут.
Андреева за матч 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету ее соперницы, которая занимает 7-е место в рейтинге WTA, 20 эйсов, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В следующем круге китаянка сыграет против Юле Нимайер из Германии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Эрика Андреева (Россия) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:2