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Сегодня, 18:00

Чжэн — Соболенко: прямая трансляция матча US Open (видео)

Прямая трансляция матча 1/4 финала US Open Чжэн — Соболенко начнется в 19.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото USA Today Sports
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Вторая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь в матче четвертьфинала US Open-2023 6 сентября, в среду. Их встреча в Нью-Йорке (США) начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния Чжэн — Соболенко.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию игры Открытого чемпионата США Чжэн — Соболенко можно будет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Ранее 25-летняя Соболенко одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной (6:1, 6:3) в четвертом круге US Open, а 20-летняя Циньвэнь оказалась сильнее тунисской теннисистки Онс Жабер (6:2, 6:4).

US Open: расписание и результаты 6 сентября — битва Рублева и Медведева, Зверев — Алькарас

Даниил Медведев и&nbsp;Андрей Рублев. Медведев и Рублев в битве за полуфинал, Алькарас против Зверева: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open

Теннис
US Open
Арина Соболенко
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