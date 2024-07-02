Циципас вышел во второй круг Уимблдона

Сегодня, 21:34
Греческий теннисист Стефанос Циципас в первом круге Уимблдона обыграл японца Таро Даниэля со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. На счету 25-летнего грека 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
Во втором круге Циципас встретится с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Маккензи Макдональд (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 11) — Таро Даниэль (Япония) — 7:6 (7:5), 6:4, 7:5
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