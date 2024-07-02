Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:34

Циципас вышел во второй круг Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Греческий теннисист Стефанос Циципас в первом круге Уимблдона обыграл японца Таро Даниэля со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. На счету 25-летнего грека 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Циципас встретится с победителем матча Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Маккензи Макдональд (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 11) — Таро Даниэль (Япония) — 7:6 (7:5), 6:4, 7:5

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Уимблдон
Стефанос Циципас
0
Читайте также
Де Брюйне резко ответил журналисту после вылета Бельгии с Евро-2024
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
В Москве задержали мужчину за нецензурную татуировку в адрес ВС России
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Суд признал Невзорова и его жену экстремистским объединением, изъяв их имущество
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Рублев вылетел, матч Сафиуллина перенесен на среду. Онлайн-трансляция Уимблдона
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 2 июля: Калинская, Самсонова и Аванесян прошли дальше, Потапова проиграла
Возняцки победила Паркс за 54 минуты и вышла во второй круг Уимблдона
Матч Сафиуллина с Черундоло в первом круге Уимблдона прервали из-за темноты
Рублев — о том, что избил себя ракеткой в матче с Комесаньей: «В тот момент я просто не мог больше терпеть»
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июля: Рублев проиграл, матч Сафиуллина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Блинкова не смогла обыграть Гарсию в стартовом матче Уимблдонского турнира

Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 2 июля: Рублев проиграл, матч Сафиуллина