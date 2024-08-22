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Сегодня, 08:23

Циципас и Бадоса пожертвуют детской школе призовые с выставочного турнира в миксте

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, куда они вместе с Паулой Бадосой пожертвуют призовые, заработанные за победу в выставочном турнире US Open Mixed Madness.

«Ожидания от нашей пары оправдались. Мы планировали это очень долго, и я рад, что нам удалось сыграть вместе. В прошлый раз в Индиан-Уэллсе у нас был печальный финал. Я доволен, что здесь у нас получилось показать хороший теннис и также весело провести время. Возможность разделить это с тем особенным человеком, с которым ты проведешь большую часть своей жизни, — потрясающе. Мы собираемся пожертвовать призовые детской школе», — приводит Sportskeeda слова Циципаса.

Паула Бадоса и&nbsp;Стефанос Циципас. «Одно из самых крутых свиданий». Циципас и Бадоса одержали «безумную» победу на US Open

Выставочный микст-турнир прошел 20 августа на корте Артура Эша (США). Циципас и Бадоса получат за победу 75 миллионов долларов.

Источник: Sportskeeda
Теннис
US Open
Стефанос Циципас
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