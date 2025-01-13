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Сегодня, 06:08

Циципас уступил Микельсену в первом круге Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас в первом круге Australian Open уступил американцу Алексу Микельсену со счетом 5:7, 3:6, 6:4, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. На счету 26-летнего грека 13 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге 41-я ракетка мира встретится с победителем матча Джеймс Маккейб (Австралия) — Мартин Ландалусе (Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Алекс Микельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция, 11) — 7:5, 6:3, 2:6, 6:4

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Алехандро Табило (Чили, 23) — 1:6, 6:2, 6:3, 7:6 (7:1)

Якуб Меншик (Чехия) — Николоз Басилашвили (Грузия, Q) — 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, 6:3

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Australian Open
Стефанос Циципас
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