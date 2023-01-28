Циципас намерен обыграть Джоковича в финале Australian Open и осуществить свою детскую мечту

Греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что намерен воплотить свои детские мечты о победе на турнире «Большого шлема» и первом месте в мировом рейтинге ATP в реальность.

«Я помню, как смотрел теннис по телевизору и говорил себе: «Однажды я хочу выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира». Теперь я хочу воплотить это в жизнь. Я знал, что это очень долгий путь. Есть определенные шаги, которые вы должны предпринять, чтобы дать себе шанс побороться за что-то подобное. Но я очень верил в это.

В детстве я был очень уверен в себе. Я выезжал из своей страны, чтобы соревноваться в европейских турнирах, снова и снова доказывая себе, что я действительно хорош. Я был первым номером среди юниоров. Теперь я хочу сделать это на взрослом уровне, в мужском профессиональном теннисе", — приводит Tennis World слова грека.

В финале Открытого чемпионата Австралии Циципас сыграет против серба Новака Джоковича. Матч пройдет в воскресенье, 29 января, и начнется в 11.30 по московскому времени.