Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:34

Циципас не смог выйти в третий круг US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
Стефанос Циципас.
Фото AFP
Telegram Дзен

Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру во втором круге US Open — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.

Игра продолжалась 4 часа 10 минут.

В следующем круге Штрикер сыграет с победителем пары Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — Кристофер Юбенкс (США, 28).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 7) — 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Стефанос Циципас
1
Обсудить
Читайте также
У ЦСКА новые бразильские фланги. Келвен и Капишаба — среди лучших в своей лиге
Горбачева извинилась за ночевку в подъезде и защитила своего тренера
Боррель исключил возможность переговоров по Украине в настоящий момент
Губернатор Брянской области заявил о пресечении атаки БПЛА
Фигуристка Горбачева примет участие в контрольных прокатах сборной России
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Андреева проиграла Гауфф, Калинская уступила Кирсте и Азаренко в US Open: расписание и результаты 30 августа
Свентек обыграла Сэвилл во втором круге US Open
Матчи Джоковича, Карацева и Сафиуллина в US Open: расписание игр и результаты 30 августа
Елена Остапенко — Элина Аванесян: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open
Андрееву подавила новая Серена Уильямс по прозвищу Коко. Россиянка вылетела с US Open
Мирра Андреева проиграла Гауфф во втором круге US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Елена Остапенко — Элина Аванесян: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open

Матчи Джоковича, Карацева и Сафиуллина в US Open: расписание игр и результаты 30 августа