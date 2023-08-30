Циципас не смог выйти в третий круг US Open

Сегодня, 22:34
Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру во втором круге US Open — 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 3:6.
Игра продолжалась 4 часа 10 минут.
В следующем круге Штрикер сыграет с победителем пары Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — Кристофер Юбенкс (США, 28).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 7) — 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3