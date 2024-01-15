Циципас обыграл Бергса, Шаповалов уступил Меншику в первом круге Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг Australian Open.

В первом круге грек выиграл у бельгийца Зизу Бергса в четырех сетах — 5:7, 6:1, 6:1, 6:3.

Соперником Циципаса во втором круге станет победитель матча Александр Вукич (Австралия) — Джордан Томпсон (Австралия).

В параллельных встречах Адриан Маннарино обыграл Стэна Вавринку, Денис Шаповалов уступил Якубу Меншику, а Люка Ван Аш оказался сильнее Джеймса Дакуорта.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Зизу Бергс (Бельгия, LL) — 5:7, 6:1, 6:1, 6:3

Якуб Меншик (Чехия, Q) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:3, 7:5, 7:5

Адриан Маннарино (Франция, 20) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:0

Люка Ван Аш (Франция) — Джеймс Дакуорт (Австралия, WC) — 6:7 (2:7), 6:3, 3:6, 6:3, 6:3