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«Большой шлем»

Сегодня, 15:33

Циципас отдал сопернику лишь пять геймов во втором круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австралийца Ринки Хидзикату в матче второго круга Australian Open-2023.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:0, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

4-я ракетка миар Циципас 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9 возможных. На счету 169-й ракетки мира — 3 эйса, ни одной двойной и ноль реализованных брейк-пойнтов из пяти.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Циципас встретится с победителем матча Таллон Грикспур (Нидерланды) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Ринки Хидзиката (Австралия, WC) — 6:3, 6:0, 6:2

Теннис
Australian Open
Стефанос Циципас
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