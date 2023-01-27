Циципас поделился мнением о возможности возглавить рейтинг ATP

Греческий теннисист Стефанос Циципас порассуждал о перспективе возглавить рейтинг ATP. Ранее грек обыграл россиянина Карена Хачанова в полуфинале «Большого шлема» со счетом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Если соперником Циципаса в финале станет Новак Джокович, его победитель возглавит мировой рейтинг.

«Это приятно звучит. Мне нравится эта цифра. Здесь все зависит только от тебя», — цитирует Циципаса Tennis Majors.

На данный момент рейтинг ATP возглавляет 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который пропускает Открытый чемпионат Австралии из-за травмы.