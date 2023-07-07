Циципас — о победе над Марреем: «Благодаря Энди, Джоковичу, Федереру и Надалю я тот игрок, которым являюсь сегодня»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над Энди Марреем из Великобритании во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

«Я знаю, что все любят Энди здесь, это было очень сложно, я очень впечатлен тем, как он держится после нескольких лет в Туре и двух операций на бедре, я желаю ему всего наилучшего в будущем.

Я равнялся на него, Новака [Джоковича], Роджера [Федерера] и Рафу [Надаля], именно благодаря им я тот игрок, которым являюсь сегодня», – приводит слова Циципаса Sky Sports.

В третьем круге Уимблдона Циципас сыграет с сербским теннисистом Ласло Джере.