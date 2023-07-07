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Сегодня, 20:37

Циципас — о победе над Марреем: «Благодаря Энди, Джоковичу, Федереру и Надалю я тот игрок, которым являюсь сегодня»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над Энди Марреем из Великобритании во втором круге Уимблдона 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

«Я знаю, что все любят Энди здесь, это было очень сложно, я очень впечатлен тем, как он держится после нескольких лет в Туре и двух операций на бедре, я желаю ему всего наилучшего в будущем.

Я равнялся на него, Новака [Джоковича], Роджера [Федерера] и Рафу [Надаля], именно благодаря им я тот игрок, которым являюсь сегодня», – приводит слова Циципаса Sky Sports.

В третьем круге Уимблдона Циципас сыграет с сербским теннисистом Ласло Джере.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Стефанос Циципас
Энди Маррей
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