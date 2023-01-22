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Сегодня, 16:09

Циципас — о матче с Синнером: «Мне кажется, что я провел целую вечность на этом корте»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в матче четвертого круга Australian Open (6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 6:3).

«Это был долгий матч, ребята. Мне кажется, что я провел целую вечность на этом корте, играя в теннис. Игра казалась очень долгой. Какая замечательная ночь... Я рад разделить такие моменты на корте, особенно в Австралии. Я стараюсь изо всех сил здесь, это нелегко. Сегодня на другой стороне корта у меня был невероятный соперник, который продемонстрировал превосходный теннис в третьем и четвертом сетах», — приводит пресс-служба ATP слова Циципаса.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии грек сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/tsitsipas-sinner-australian-open-2023-sunday
Теннис
Australian Open
Стефанос Циципас
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Циципас за четыре часа победил Синнера и вышел в четвертьфинал Australian Open