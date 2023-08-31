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«Большой шлем»

Сегодня, 08:35

Циципас — о матче во втором круге US Open: «У меня были большие проблемы с движением»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение от швейцарца Доминика Штрикера во втором круге US Open.

«Я не должен винить каких-либо людей или членов моей команды в этом. Все на корте находится под моим контролем. Если я не в состоянии выполнить поставленную задачу, значит, не заслужил добиться успеха. Подача Штрикера — его большое оружие, которое помогло ему. Он очень свободно двигается на подаче. Если ловит ход, то может очень хорошо подавать. У меня сегодня были большие проблемы с движением — это главное. Я постоянно терял равновесие, меня часто ловили на противоходе. Корт мне показался быстрее, но это не оправдание», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В следующем круге Штрикер сыграет против француза Бенжамена Бонзи.

25-летний Циципас является финалистом двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а также победителем одиннадцати турниров ATP. В 2019 году он выиграл Итоговый турнир ATP.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Стефанос Циципас
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