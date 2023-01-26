Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:18

Циципас: «Я хотел бы иметь друзей в туре»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о том, что хотел бы подружиться с кем-то из спортсменов в туре.

«Я хотел бы иметь друзей в туре. Я просто не чувствую, что со многими из них у меня есть какая-то связь с точки зрения того, как я подхожу к жизни», — заявил Циципас.

Также он рассказал о том, как жизнь в Греции помогает ему справиться с акклиматизацией в Австралии.

«Я родом из Аттики и вырос в климате, очень похожем на тот, что здесь. Он всегда немного напоминает мне о доме, так как очень тропический. Я могу сказать, что климат в Австралии похож на климат в Афинской Ривьере», — добавил теннисист.

Циципас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где встретится с россиянином Кареном Хачановым. Матч между теннисистами пройдет в пятницу, 27 января. Начало — в 06.30 по московскому времени.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/i-just-dont-relate-to-a-lot-of-them-tsitsipas-on-lack-of-friends-on-tour
Теннис
Стефанос Циципас
1
Обсудить
Читайте также
Овечкин вернулся и забил! Без него у «Вашингтона» были бы большие проблемы
На что смотреть на чемпионате Европы без россиян? Интриги турнира в Финляндии
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Соболенко — о возможном белорусском финале на Australian Open-2023: «Это вошло бы в историю»

Australian Open: расписание и результаты матчей полуфиналов 26 января