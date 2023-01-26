Циципас: «Я хотел бы иметь друзей в туре»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о том, что хотел бы подружиться с кем-то из спортсменов в туре.

«Я хотел бы иметь друзей в туре. Я просто не чувствую, что со многими из них у меня есть какая-то связь с точки зрения того, как я подхожу к жизни», — заявил Циципас.

Также он рассказал о том, как жизнь в Греции помогает ему справиться с акклиматизацией в Австралии.

«Я родом из Аттики и вырос в климате, очень похожем на тот, что здесь. Он всегда немного напоминает мне о доме, так как очень тропический. Я могу сказать, что климат в Австралии похож на климат в Афинской Ривьере», — добавил теннисист.

Циципас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где встретится с россиянином Кареном Хачановым. Матч между теннисистами пройдет в пятницу, 27 января. Начало — в 06.30 по московскому времени.