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«Большой шлем»

Сегодня, 17:29

Циципас — о титулах «Большого шлема»: «Джоковичу однажды нужно проснуться и стать менее эгоистичным»

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас в шутку обвинил серба Новака Джоковича в отсутствии у него титулов «Большого шлема».

«Новаку удавалось выигрывать здесь [в Австралии] 12 раз. Он очень эгоистичный человек. Поэтому я думаю, что ему однажды нужно проснуться и стать менее эгоистичным. Делиться — значит, больше заботиться об атмосфере в туре. Есть два сценария: кто-то должен победить Новака, но не я, или это должен быть я. В любом случае нам придется найти способ остановить его», — приводит Sportskeeda слова Циципаса.

36-летний Джокович наряду с Маргарет Корт является рекордсменом по количеству титулов в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 24.

25-летний Циципас дважды становился финалистом «Шлема» — на Открытом чемпионате Франции в 2021 году и Открытом чемпионате Австралии-2023.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-novak-djokovic-selfish-person-stefanos-tsitsipas-jokingly-blames-serb-lack-grand-slam-titles?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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