Циципас вышел в третий круг Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл австралийца Джордана Томпсона во втором круге Australian Open — 4:6, 7:6 (8:6), 6:2, 7:6 (7:4). Встреча длилась 3 часа 39 минут.

Циципас 13 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. В активе Томпсона пять эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В третьем круге Циципас встретится с французом Люком Ван Ашем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 7) — Джордан Томпсон (Австралия) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:2, 7:6 (7:4)