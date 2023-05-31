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«Большой шлем»

Сегодня, 14:30

Циципас вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Ана Горшкова
Корреспондент
Стефанос Циципас.
Фото Reuters
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Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэну во втором круге «Ролан Гаррос».

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа 16 минут.

5-я ракетка мира Циципас 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету 57-й ракетки мира Карбальеса Баэны ни одного эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В третьем круге турнира «Большого шлема» 24-летний грек сыграет с победителем матча Диего Шварцман (Аргентина) — Нуну Боржеш (Португалия).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:2

Теннис
Roland Garros
Стефанос Циципас
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