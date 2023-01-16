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Сегодня, 15:07

Циципас оценил первую победу на Australian Open-2023

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своей победе над французом Кентеном Алисом в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Это было непросто. К концу третьего сета Кентен показал хороший теннис. Я немного сбился с ритма на подаче. Не ожидал, что у меня будут такие проблемы на тай-брейке, поэтому пришлось искать какие-то решения и выходы. Думаю, что мой боевой дух показал себя ближе к концу встречи. Я не собирался сдаваться, и, хотя на тай-брейке я столкнулся с действительно тяжелыми ситуациями, уступая в счете, я получил хорошую поддержку от зрителей, и мы вместе с ними отыгрались и выиграли матч», — приводит слова Циципаса в интервью после матча.

Матч Циципас — Алис завершился со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (8:6).

В следующем туре Циципас встретится с Ринки Хиджиката из Австралии.

Теннис
Australian Open
Стефанос Циципас
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