Циципас о вылете из Australian Open: «В карьере больше болезненных моментов, чем славы и успеха»

Грек Стефанос Циципас поделился эмоциями после вылета из Australian Open.

7-я ракетка мира уступил американцу Тэйлору Фритцу в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии — 6:7 (3:7), 7:5, 3:6, 3:6.

«Чтобы отойти от поражения нужно несколько дней. Точно меньше недели. Какое-то время нужно, чтобы переварить, обдумать и дать эмоциям улечься, чтобы они ушли в прошлое и стали частью моего пути на корте. Это [нельзя назвать] плохим чувством. Это чувство эволюции, постоянных перемен.

[Поражение] болезненно, а моментов славы не так уж много. В карьере гораздо больше болезненных, тяжелых моментов, страданий и всего такого, чем моментов славы и успеха с открыванием бутылок шампанского», — сказал Циципас после матча.

Лучшим результатом грека на Australian Open является выход в финал в 2023 году. Тогда грек проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).