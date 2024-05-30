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«Большой шлем»

30 мая, 23:31

Циньвэнь встретится с Аванесян в третьем круге Открытого чемпионата Франции

Алина Савинова
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Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь победила Тамару Корпач из Германии во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:2.

Встреча между спортсменками продолжалась 1 час и 19 минут.

Следующей соперницей Циньвэнь станет Элина Аванесян, которая раннее одержала разгромную победу над соотечественницей Анной Блинковой (6:3, 6:0).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Тамара Корпач (Германия) — 6:2, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/6/
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