Циньвэнь встретится с Аванесян в третьем круге Открытого чемпионата Франции

30 мая, 23:31
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь победила Тамару Корпач из Германии во втором круге «Ролан Гаррос» — 6:2, 6:2.
Встреча между спортсменками продолжалась 1 час и 19 минут.
Следующей соперницей Циньвэнь станет Элина Аванесян, которая раннее одержала разгромную победу над соотечественницей Анной Блинковой (6:3, 6:0).
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — Тамара Корпач (Германия) — 6:2, 6:2