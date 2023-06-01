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Сегодня, 21:30

Альтмайер: «Не знаю, можно ли назвать матч с Синнером историческим, но он точно запомнится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером во втором круге «Ролан Гаррос».

«Как сохранил хладнокровие, когда спасался от матч-болов Синнера? Просто надо играть каждое очко с максимальной отдачей — вот что поддерживает тебя в реальности. Я не знаю, можно ли назвать этот матч историческим, но он точно запомнится. В последние месяцы я и моя команда приложили столько усилий, все вместе. Я могу просто сказать всем, что мы играем здесь, но за нами стоит такая сильная команда. Вот почему эта победа — результат командных усилий», — приводит слова Альтмайера сайт ATP.

79-я ракетка мира Альтмайер в третьем круге «Ролан Гаррос» сыграет с Григором Димитровым из Болгарии.

Теннис
Roland Garros
Янник Синнер
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