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Сегодня, 17:54

11-я ракетка мира Коллинз вышла во второй круг Уимблдона

Руслан Минаев
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Американка Даниэль Коллинз обыграла датчанку Клару Таусон в первом круге Уимблдона — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч длился 1 час 43 минуты. Коллинз реализовала матчбол с третьей попытки.

Во втором круге 11-я ракетка мира сыграет с Далма Галфи (Венгрия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниэль Коллинз (США, 11) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 7:6 (7:4)

Юле Нимайер (Германия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:1

Камила Осорио (Колумбия) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:1

Кэти Волынец (США, Q) — Мария Карле (Аргентина) — 6:2, 7:5

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 20) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:5, 6:3

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
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