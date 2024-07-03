11-я ракетка мира Коллинз вышла во второй круг Уимблдона

Американка Даниэль Коллинз обыграла датчанку Клару Таусон в первом круге Уимблдона — 6:3, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 43 минуты. Коллинз реализовала матчбол с третьей попытки. Во втором круге 11-я ракетка мира сыграет с Далма Галфи (Венгрия). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 63 470 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Первый круг Даниэль Коллинз (США, 11) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 7:6 (7:4) Юле Нимайер (Германия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:1 Камила Осорио (Колумбия) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:1 Кэти Волынец (США, Q) — Мария Карле (Аргентина) — 6:2, 7:5 Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 20) — Магдалена Фрех (Польша) — 7:5, 6:3