Сегодня, 22:00
Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и 13-й номер мирового рейтинга Алекс де Минаур сыграют в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата США 4 сентября, в понедельник. Ориентировочное время начала матча — не ранее 23.00 по московскому времени.
Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужскаом одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Медведев — Де Минаур.
Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».
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