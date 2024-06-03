Российский теннисист Даниил Медведев встретится с австралийцем Алексом Де Минауром в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции в понедельник, 3 июня. Время начала — около 13.15 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция игрового дня «Ролан Гаррос». На территории России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире матч Медведев — Де Минаур бесплатно смотрете в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В истории очных противостояний соперники встречались восемь раз. Шесть побед одержал Медведев, две на счету Де Минаура. Все встречи прошли на хардовом покрытии, на грунте они ранее не играли друг против друга.