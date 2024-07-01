Третья ракетка мира Даниил Медведев и 86-й номер мирового рейтинга Александр Ковачевич скрестят ракетки в первом круге Уимблдона в понедельник, 1 июля. Ориентировочное время начала — в 15.00 по московскому времени. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня. В России легальной трансляции теннисных турниров нет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Ковачевич можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

Уимблдон-2024 стартовал 1 июля и завершится 14 июля.

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