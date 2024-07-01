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Сегодня, 14:00

Даниил Медведев — Александр Ковачевич: смотреть трансляцию матча Уимблдона 2024

Медведев сыграет с Ковачевичем в первом круге Уимблдона 1 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Третья ракетка мира Даниил Медведев и 86-й номер мирового рейтинга Александр Ковачевич скрестят ракетки в первом круге Уимблдона в понедельник, 1 июля. Ориентировочное время начала — в 15.00 по московскому времени. Турнир «Большого шлема» проходит на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания).

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция соревновательного дня. В России легальной трансляции теннисных турниров нет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Ковачевич можно в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

Уимблдон-2024 стартовал 1 июля и завершится 14 июля.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, «Уимблдон», Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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