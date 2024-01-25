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Сегодня, 11:00

Даниил Медведев — Александр Зверев: статистика личных матчей

Медведев и Зверев 19 раз играли друг против друга
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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Полуфинальные матчи Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде пройдут в пятницу, 26 января. Соперником первой ракетки России Даниила Медведева в полуфинале будет немецкий теннисист Александр Зверев.

На профессиональном уровне соперники играли 18 раз друг против друга. Их первая встреча состоялась в 2016 году в 1/16 финала турнира Санкт-Петербурга. Тогда сильнее оказался Зверев и одержал победу в двух сетах (6:3, 7:5). Счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила.

Статистика личных встреч Даниила Медведева и Александра Зверева

  1. 22.09.2016. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
  2. 05.08.2017. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
  3. 24.03.2018. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:1.
  4. 09.08.2018. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
  5. 13.10.2019. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
  6. 15.11.2019. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
  7. 08.11.2020. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
  8. 16.11.2020. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
  9. 06.02.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
  10. 06.11.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
  11. 16.11.2021. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
  12. 21.11.2021. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
  13. 14.03.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
  14. 13.04.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:1.
  15. 16.05.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
  16. 17.08.2023. Победитель: Александр Зверев. Счет: 2:0.
  17. 03.10.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.
  18. 15.11.2023. Победитель: Даниил Медведев. Счет: 2:0.

Победитель матча Медведев — Зверев сыграет в финале Australian Open с триумфатором пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4).

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
0
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