Медведев вышел во второй круг US Open

Сегодня, 01:12
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира US Open. В четырех сетах он выиграл у серба Душана Лайовича — 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.
Матч продолжался 2 часа 35 минут. 28-летний россиянин 14 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 9).
Следующий соперник Медведева определится в матче Фабиан Марожан (Венгрия) — Хамад Меджедович (Сербия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:1
Янник Синнер (Италия, 1) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2
Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Юго Гастон (Франция) — 6:1, 6:4, 6:2
Артур Филс (Франция, 24) — Лернер Тин (США, WC) — 6:4, 3:6, 6:1, 6:2
Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 7:5, 6:4