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Сегодня, 01:12

Медведев вышел во второй круг US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в первом круге турнира US Open. В четырех сетах он выиграл у серба Душана Лайовича — 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 35 минут. 28-летний россиянин 14 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 9).

Следующий соперник Медведева определится в матче Фабиан Марожан (Венгрия) — Хамад Меджедович (Сербия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 3:6, 6:3, 6:1

Янник Синнер (Италия, 1) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 6:2, 6:1, 6:2

Факундо Диас Акоста (Аргентина) — Юго Гастон (Франция) — 6:1, 6:4, 6:2

Артур Филс (Франция, 24) — Лернер Тин (США, WC) — 6:4, 3:6, 6:1, 6:2

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 7:5, 6:4

Карен Хачанов, Мирра Андреева и&nbsp;Даниил Медведев. Старт Медведева, Хачанов против Эванса, матчи Потаповой и Шнайдер. Онлайн-трансляция US Open

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Денис Шаповалов
Душан Лайович
Янник Синнер
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