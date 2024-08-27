Первая ракетка России Даниил Медведев и серб Душан Лайович сыграют в первом круге US Open во вторник, 27 августа. Игра пройдет на стадионе «Луи Армстронг Стэдиум» в Нью-Йорке и начнется не ранее 21:00 по московскому времени.

В личных встречах ведет именно Лайович. Он победил Медведева на турнире в Монте-Карло в 2019-м и на турнире в Роттердаме в 2021-м. Даниил выиграл лишь один раз — на турнире в Москве в 2018-м.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», US Open).

Основная информация о турнире «Большого шлема» доступна по ссылке на сайте «СЭ».