Медведев сыграет с венгром Марожаном в матче 2-го круга US Open 30 августа

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с венгром Фабианом Марожаном в матче второго круга US Open в ночь с четверга на пятницу, 30 августа. Игра пройдет на стадионе «Луи Армстронг Стэдиум» в Нью-Йорке. Начало — не ранее 02:00 по московскому времени.

Марожан — 51-й номер рейтинга ATP. Медведев — пятая ракетка мира. Соперники проведут первый очный матч на подобном уровне.

Следить за матчем US Open-2024 можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

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