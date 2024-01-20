Российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в третьем круге мужского турнира Australian Open-2024 20 января. Их игра пройдет на территории «Маргарет Корт Арена» в Мельбурне. Начало — в 11.00 по московскому времени.

Турниры «Большого шлема» официально не показываются в России. Бесплатная видеотрансляция встречи Медведев — Оже-Альяссим в прямом эфире пройдет в социальной сети ВКонтакте 20 января.

Ранее, 18 января, 25-летний Оже-Альяссим, который располагается на 30-й строчке в рейтинге ATP, выиграл у француза Юго Гренье со счетом 6:1, 3:6, 6:1, 6:2, а 27-летний Медведев, занимающий третье место в рейтинге ATP, оказался сильнее финна Эмиля Руусувуори во 2-м круге турнира Australian Open — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

Действующим победителем мужского турнира Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. В 2023 году Медведев дошел до третьего круга Australian Open, где россиянин уступил американцу Себастьяну Корде в трех сетах — 6:7 (7), 3:6, 6:7 (4).

«СЭ» ведет онлайн-трансляции игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

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