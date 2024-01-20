Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 09:00

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Бесплатная трансляция матча Australian Open Медведев — Оже-Альяссим пройдет в ВК
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в третьем круге мужского турнира Australian Open-2024 20 января. Их игра пройдет на территории «Маргарет Корт Арена» в Мельбурне. Начало — в 11.00 по московскому времени.

Турниры «Большого шлема» официально не показываются в России. Бесплатная видеотрансляция встречи Медведев — Оже-Альяссим в прямом эфире пройдет в социальной сети ВКонтакте 20 января.

Ранее, 18 января, 25-летний Оже-Альяссим, который располагается на 30-й строчке в рейтинге ATP, выиграл у француза Юго Гренье со счетом 6:1, 3:6, 6:1, 6:2, а 27-летний Медведев, занимающий третье место в рейтинге ATP, оказался сильнее финна Эмиля Руусувуори во 2-м круге турнира Australian Open — 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

Действующим победителем мужского турнира Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович. В 2023 году Медведев дошел до третьего круга Australian Open, где россиянин уступил американцу Себастьяну Корде в трех сетах — 6:7 (7), 3:6, 6:7 (4).

«СЭ» ведет онлайн-трансляции игрового дня Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
0
Читайте также
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзода отправили под домашний арест
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Australian Open — расписание и результаты 20 января: Блинкова уступила Паолини, Калинская — Стивенс
Азаренко победила Остапенко в третьем круге Australian Open
Россиянка Сизикова вышла во второй круг микста на Australian Open
Australian Open — расписание и результаты 20 января: Алькарас в четвертом круге, Медведев — Оже-Альяссим
Хуркач сыграет с Казо в четвертом круге Australian Open
Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Хуркач сыграет с Казо в четвертом круге Australian Open

Australian Open — расписание и результаты 20 января: Алькарас в четвертом круге, Медведев — Оже-Альяссим