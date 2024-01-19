Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:45

Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: время начала матча и где смотреть трансляцию Australian Open

Трансляция матча Australian Open Медведев — Оже-Альяссим начнется в 11.00 20 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Утром 20 января третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет против канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в матче 1/16 финала Australian Open-2024. Их встреча в Мельбурне начнется в 11.00 по московскому времени.

В России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не показывают официально. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния Медведев — Оже-Альяссим можно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте 20 января.

Ранее, 18 января, 27-летний Медведев победил финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира Australian Open со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. 25-летний Оже-Альяссим, который занимает 30-е место в рейтинге ATP, обыграл француза Юго Гренье — 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.

Действующим победителем мужского турнира Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович.

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
0
Читайте также
Александр Хацкевич назвал работу в «Роторе» худшим этапом в карьере
Камила Валиева пропустит чемпионат России по прыжкам
Боец ВС РФ рассказал о смене тактики использования кассетных снарядов в ВСУ
Тело заслуженного артиста РФ Шиленкова нашли в ванной отеля в Москве
Пожар на нефтебазе под Брянском разгорелся до 1 тыс. кв. м
Британцы могут лишиться любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Аванесян — Костюк: видеообзор матча третьего круга Australian Open
Тренер Блинковой тремя словами описал победу над Рыбакиной
Суперпобеда Андреевой, матчи Рублева и Джоковича: онлайн-трансляция дня Australian Open
Джокович стал первым в истории, кто сыграл по 100 матчей в каждом турнире «Большого шлема»
Андреева рассказала, как настроила себя на победу, уступая 1:5 в решающем сете
Андреева — о матче с Парри: «Это был сумасшедший матч. В третьем сете я не особо надеялась отыграться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Андреева рассказала, как настроила себя на победу, уступая 1:5 в решающем сете

Джокович стал первым в истории, кто сыграл по 100 матчей в каждом турнире «Большого шлема»