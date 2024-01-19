Утром 20 января третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет против канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в матче 1/16 финала Australian Open-2024. Их встреча в Мельбурне начнется в 11.00 по московскому времени.

В России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не показывают официально. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию противостояния Медведев — Оже-Альяссим можно в прямом эфире в соцсети ВКонтакте 20 января.

Ранее, 18 января, 27-летний Медведев победил финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира Australian Open со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0. 25-летний Оже-Альяссим, который занимает 30-е место в рейтинге ATP, обыграл француза Юго Гренье — 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.

Действующим победителем мужского турнира Открытого чемпионата Австралии является серб Новак Джокович.

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