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«Большой шлем»

Сегодня, 14:00

Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: время начала матча четвертьфинала Australian Open

Медведев сыграет с Хуркачем в 1/4 финала Australian Open 24 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Третья ракетка мира Даниил Медведев сыграет с 9-м номером мирового рейтинга Хубертом Хуркачем в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии в среду, 24 января. Время начала — в 05.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игрового дня Australian Open-2024.

Официальной трансляции турниров «Большого шлема» в России нет. Бесплатно трансляция матча Медведев — Хуркач будет доступна в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В истории очных противостояний теннисисты встречались 5 раз, трижды победу одерживал представитель Польши, дважды сильнее был россиянин. Последний раз игроки встречались в 2022 году в финале Noventi Open, тогда титул достался Хуркачу (6:1, 6:4).

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Даниил Медведев
Хуберт Хуркач
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