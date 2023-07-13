Стало известно расписание мужских полуфиналов на Уимблдонском турнире 2023. Обе встречи пройдут в пятницу, 14 июля.

Сначала на Центральный корт выйдут серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер, а затем россиянин Даниил Медведев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом. Их встреча начнется не ранее 17.00 (мск).

Российский теннисист впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона. Третья ракетка мира выиграл 6 из 7 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема». Помимо Медведева, такой результат в XXI веке показывали Новак Джокович, Доминик Тим и Стефанос Циципас.

Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России нет. Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований, а также с помощью трансляции на сайте «СЭ».

Уимблдон 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»