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Даниил Медведев — Карлос Алькарас: где смотреть трансляцию и как следить за матчем в онлайн

Матч Медведева и Алькараса на Уимблдоне не покажут легально в России
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Теннисист Даниил Медведев
Даниил Медведев.
Фото Reuters
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В пятницу, 14 июля, россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в 1/2 финала Уимблдона. Встреча начнется не ранее 17.30 (мск).

Спортсмены сыграют полуфинальный матч вторым запуском. До них на Центральном корте сильнейшего выявят Новак Джокович и Янник Синнер — их встреча начнется не ранее 15.00 (мск).

Легальных трансляций Уимблдонского турнира в России нет ни на телевидении, ни в интернете. Следить за матчем Медведев — Алькарас в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований, а также с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

Счет в личных противостояниях Медведева и Алькараса — 1-1. Впервые они пересеклись в 2021 году — тогда Даниил без проблем одолел молодого соперника на стадии 1/32 финала Уимблдона (6:4, 6:1, 6:2). Во второй очной встрече сильнее оказался испанец, который одержал победу над россиянином в марте в финале турнира в Индиан-Уэллсе (покрытие — хард).

Оба теннисиста впервые в карьере вышли в полуфинал Уимблдона.

Медведев против Алькараса. Кто фаворит в полуфинале Уимблдона?

Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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