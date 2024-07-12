Пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев сыграет со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона в пятницу, 12 июля. Начало — в 15.30 по московскому времени. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков сделал свой прогноз на матч 1/2 финала.

«Алькарас — очень живучий игрок. Против Тиафо он сыграл пять сетов, далее были две победы в четырех сетах. Такое ощущение, что чем больше он играет, тем лучше. Он будто вообще не устает. Думаю, что физических сил Даниилу хватит. Он тоже через матчи прибавляет. У кого больше шансов на победу? Матч Алькарас — Медведев довольно сложный для прогнозов. Испанец иногда просто феноменален, он может очень мощно бить и все попадать. Медведев сейчас отлично двигается и практически все возвращает в корт. Это будет непростой полуфинал для обоих игроков», — цитирует Чеснокова «РБ Спорт».

Австралийский теннисист Ник Кирьос считает, что Алькарас победит, но матч будет затяжным.

«Поражение в прошлогоднем полуфинале — чрезвычайно тяжелый матч для Медведева, особенно на траве. Он позволил Алькарасу выйти вперед по счету и играть в его любимом стиле, используя дропшоты и креативность. Если Медведев хочет иметь шансы, в этот день ему нужна отличная подача — от 60% до 70% попаданий на первой. Также ему нужно будет больше рисковать, учитывая, что он принимает не в корте. Мой прогноз — победа Алькараса в четырех-пяти сетах. Медведев был тверд как скала в матче с Синнером, но Янник неохотно выходил к сетке. В то время как Алькарас доказывает, что готов следовать плану на игру, чтобы победить Медди», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Букмекеры предлагают котировку на победу Алькараса — 1.31. Успех Медведева оценивается коэффициентом 3.65.