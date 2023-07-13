Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в 1/2 финала Уимблдона в пятницу, 14 июля. Оба теннисиста впервые дошли до полуфинала травяного турнира «Большого шлема».

По мнению аналитиков, фаворитом противостояния является испанец: поставить на его успех можно с коэффициентом 1,40 на победу Алькараса против 3,15 на проход Медведева.

Между собой соперники прежде играли дважды: в 2021 году на Уимблдоне сильнее был Даниил, а в 2023 году в финале турнира в Индиан-Уэллсе победу одержал Карлос.

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова не смогла назвать фаворита данного противостояния.

«Когда встречаются такие топовые игроки, которые играли в финалах и выигрывали турниры «Большого шлема», ожидаешь, что они будут бороться до последнего. Невозможно спрогнозировать, как пройдет матч, тем более это трава. Конечно, я хочу пожелать Дане удачи, а также справиться со всеми трудностями», — сказала Макарова в комментарии для «СЭ».

Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал испанского теннисиста серьезным соперником для Даниила Медведева.

«Есть надежда на стабильность Медведева при обводящих ударах и контратаках. Может, благодаря этому он сможет подобрать ключ к сопернику. Хотя Даниилу придется трудно: Карлос быстрее играет и сильнее бьет. Борьба будет равная как минимум в четырех сетах. Но шансы есть: 55 процентов на стороне Алькараса, 45 процентов на стороне Медведева», — сказал Янчук «СЭ».

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Алькарас знает, как играть против Медведева.

«Дане же надо будет искать контратакующие аргументы. Беда в том, что Даня далеко принимает, и ресурсов атлетических Алькарасу хватает, чтобы добежать. Шансы есть, все может быть, но испанец выглядит предпочтительнее», — сказал Тарпищев ТАСС.

Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России нет. Следить за матчем Медведев — Алькарас в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований, а также с помощью трансляции на сайте «СЭ».

Медведев против Алькараса. Кто фаворит в полуфинале Уимблдона?