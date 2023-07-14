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Сегодня, 17:00

Медведев — Алькарас: трансляция матча 1/2 финала Уимблдона

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев и первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграют в матче 1/2 финала Уимблдона 14-го июля. Начало — 17/30 — по московскому времени.

Официальной трансляции полуфинала Уимблдонского турнира на российских телеканалах не будет. Следить за матчем Медведев — Алькарас в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований, а также с помощью трансляции на сайте «СЭ».

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Соперники играли друг против друга два раза: в 2021 году на Уимблдоне сильнее был Медведев, а в 2023 году в финале турнира в Индиан-Уэллсе победил Алькарас. Оба теннисиста впервые дошли до полуфинала травяного турнира «Большого шлема».

Медведев против Алькараса. Кто фаворит в полуфинале Уимблдона?

Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
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