Медведев — Алькарас: смотреть прямую трансляцию полуфинала Уимблдона

14 июля, в пятницу, россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона-2023. Их матч пройдет на Центральном корте в Лондоне, начало в 17.30 по московскому времени.

В России не показывают видеотрансляции Уимблдона-2023 легально. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния Медведев — Алькарас можно на сайте «СЭ».

Ранее, в четвертьфинале турнира «Большого шлема», 20-летний Алькарас выиграл у датчанина Хольгера Руне (7:6 (7:3), 6:4, 6:4), а 27-летний Медведев победил американца Кристофера Юбэнкса (6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1).

Победители мужского одиночного разряда заработают по 2,35 миллиона фунтов, финалисты — 1,175 миллиона.