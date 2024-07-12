Медведев в четырех сетах проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024

Сегодня, 18:36
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинальном матче Уимблдона-2024 — 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.
Встреча продлилась 2 часа 59 минут. Медведев 5 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 3 заработанных. На счету Алькараса 6 эйсов, 2 двойные и 6 реализованных брейков из 15.
В финале Уимблдонского турнира Алькарас встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия).
В прошлом году Алькарас впервые в карьере одержал победу на Уимблдоне, обыграв в решающей встрече Джоковича.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Карлос Алькарас (Испания, 3) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4