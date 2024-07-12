Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:15

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: смотреть трансляцию полуфинального матча Уимблдона 2024

Медведев сыграет с Алькарасом в полуфинале Уимблдона 12 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Россиянин Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в 1/2 финала Уимблдона 2024 в пятницу, 12 июля. Начало матча запланировано на 15.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игрового дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире трансляцию матча Медведев — Алькарас можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

28-летний Медведев — пятый номер рейтинга ATP. 21-летний Алькарас — третья ракетка мира.

Испанский теннисист — действующий чемпион Уимблдона.

Турниры «Большого шлема»: новости и материалы, Уимблдон, Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос»

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Звезды Олимпиады: фавориты и самые титулованные спортсмены на Играх в Париже
Ушел из жизни тренер Андрей Тарасенко
Богатейшая женщина-рантье Казахстана вышла из российского гражданства
«Никто не захочет короновать «Зенит» в начале сезона». Андрей Аршавин — о трансферах в Петербурге и конкуренции со «Спартаком», «Динамо» и «Краснодаром»
РФ приостановит японский промысел в зоне Курил из-за ремонта маяка
Украинский дипломат подала в отставку после отъезда мужа за границу
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Медведев дважды обыгрывал Алькараса на «Шлемах» и готов сделать это снова! Поддержи его ставкой с фрибетом 2000 рублей в Bettery
Даниил Медведев — Карлос Алькарас: сравнение титулов и призовых за карьеру перед полуфиналом Уимблдона 2024
Чесноков: «У Медведева и Алькараса равные шансы на выход в финал Уимблдона»
Даниил Медведев — Карлос Алькарас: кто победит и каким будет результат — прогнозы на полуфинал Уимблдона 2024
Медведев может выиграть у Алькараса за счет агрессии. Что ждать от полуфинала Уимблдона
Медведев против Алькараса, Музетти — Джокович. Онлайн-трансляция полуфиналов Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: сравнение титулов и призовых за карьеру перед полуфиналом Уимблдона 2024