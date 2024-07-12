Даниил Медведев — Карлос Алькарас: статистика личных матчей до полуфинала Уимблдона 2024
Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдлона
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона в пятницу, 12 июля. Начало матча — в 15.30 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке.
В истории очных противостояний соперники встречались шесть раз. Счет 4-2 в пользу испанского теннисиста.
История личных встреч Медведев — Алькарас
- 17 марта 2024. Индиан-Уэллс (хард). Финал. Алькарас — Медведев — 7:6 (7:5), 6:1
- 17 ноября 2023. Итоговый турнир ATP 2023 (хард). Групповой этап. Алькарас — Медведев — 6:4, 6:4
- 8 сентября 2023. US Open (хард). Полуфинал. Медведев — Алькарас — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3
- 14 июля 2023. Уимблдон (трава). Полуфинал. Алькарас — Медведев — 6:3, 6:3, 6:3
- 19 марта 2023. Индиан-Уэллс (хард). Финал. Алькарас — Медведев — 6:3, 6:2
- 1 июля 2021. Уимблдон (трава). Второй круг. Медведев — Алькарас — 6:4, 6:1, 6:2