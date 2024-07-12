Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:30

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: статистика личных матчей до полуфинала Уимблдона 2024

Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдлона
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона в пятницу, 12 июля. Начало матча — в 15.30 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке.

В истории очных противостояний соперники встречались шесть раз. Счет 4-2 в пользу испанского теннисиста.

История личных встреч Медведев — Алькарас

  • 17 марта 2024. Индиан-Уэллс (хард). Финал. Алькарас — Медведев — 7:6 (7:5), 6:1
  • 17 ноября 2023. Итоговый турнир ATP 2023 (хард). Групповой этап. Алькарас — Медведев — 6:4, 6:4
  • 8 сентября 2023. US Open (хард). Полуфинал. Медведев — Алькарас — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3
  • 14 июля 2023. Уимблдон (трава). Полуфинал. Алькарас — Медведев — 6:3, 6:3, 6:3
  • 19 марта 2023. Индиан-Уэллс (хард). Финал. Алькарас — Медведев — 6:3, 6:2
  • 1 июля 2021. Уимблдон (трава). Второй круг. Медведев — Алькарас — 6:4, 6:1, 6:2
Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
0
Читайте также
На Олимпиаде-2024 спортсменкам разрешат кормить младенцев грудью
Ванда Нара бросила Икарди после 10 лет брака
СМИ рассказали о подготовке ЕС к торговой войне с Китаем
Андрей Аршавин рассказал, что не хватает «Динамо» в борьбе за золото РПЛ
СМИ сообщили о ходатайстве на участие в СВО осужденного генерала Росгвардии
С Днем Петра и Павла: открытки, картинки, поздравления
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Первый тренер Медведева считает, что теннисист еще не показал свой максимум на Уимблдоне