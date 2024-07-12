Даниил Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдлона

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона в пятницу, 12 июля. Начало матча — в 15.30 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке.

В истории очных противостояний соперники встречались шесть раз. Счет 4-2 в пользу испанского теннисиста.

История личных встреч Медведев — Алькарас