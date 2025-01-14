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Сегодня, 04:30

Даниил Медведев — Касидит Самрей: смотреть онлайн-трансляцию матча Australian Open

Даниил Медведев и Касидит Самрей встретятся в матче Australian Open
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
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Россиянин Даниил Медведев сыграет с Касидитом Самреем из Таиланда в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии в ночь на вторник, 14 января. Игра пройдет в «Мельбурн Парке» и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Australian Open, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Результаты матчей Australian Open можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

На турнире 2024 года Медведев дошел до финала и уступил Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Россиянин является пятой ракеткой мира, Самрей занимает 414-е место в рейтинге ATP. Победитель матча встретится во втором круге с Камило Уго Карабелли или Лернером Тиеном.

Теннис
Даниил Медведев
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